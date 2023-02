Anders Dreyer explique pourquoi il a besoin d'un temps d'adaptation

Trois goals en six matchs, c'est une bonne moyenne pour un renfort offensif. Mais dans le jeu, on en attend plus d'Anders Dreyer.

Le Danois a inscrit un but splendide contre Courtrai, mais a eu du mal en dehors de ça à avoir un impact dans le jeu. "La fatigue ? Non, cela n'a rien à voir avec ça. Bien sûr, il y a un peu de fatigue après ce déplacement européen mais ce n'est pas une excuse", assure Anders Dreyer après la rencontre. "N'est-ce pas logique que je doive prendre mes marques ici ? Je suis resté six semaines sans jouer après la saison au Danemark", rappelle-t-il ensuite. "J'ai besoin de temps pour retrouver mon meilleur niveau". Anderlecht comme Dreyer étaient au final assez satisfaits. "Nous avons joué sur un terrain difficile. On venait ici pour gagner, mais notre seconde période n'était pas assez bonne", concède le Danois. "On peut être contents avec ce point, je crois".