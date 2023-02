Hollerbach préfère rire du VAR : "La raison de mes cheveux gris..."

Bernd Hollerbach n'avait pas grand chose à redire à l'expulsion d'Aboubakary Koita. Mais le temps que met l'arbitrage vidéo à prendre une décision le laisse cependant perplexe...

Ce dimanche, STVV s'est incliné contre Westerlo (0-1). Les Canaris ont été mis dans l'embarras par l'expulsion, dès la première période (39e), d'Aboubakary Koita pour une faute dans le rectangle sur Bryan Reynolds. Le penalty qui s'est ensuivi aura été décisif. Bernd Hollerbach n'avait pas grand chose à redire au carton rouge de son joueur : "C'est très mal défendu. Koita avait bien commencé le match, mais une rencontre dure plus de 15 minutes", regrette l'Allemand, qui se demande tout de même pourquoi la phase a été révisée pendant si longtemps par le VAR.

"Bien sûr que ce genre de situations me rend nerveux. Pourquoi croyez-vous que j'ai tant de cheveux gris ?", plaisante Hollerbach. "Après coup, oui, l'arbitre pouvait bel et bien siffler penalty et donner carton rouge. Mais pourquoi est-ce que cela prend 2 minutes complètes ? Est-ce que ce n'est pas supposé être une "clear & obvious mistake" ? Que puis-je dire ? Ca prend bien trop longtemps", conclut-il.