Les supporters d'Ostende grondent : "Nous nous sentons plus que floués"

Le club côtier est en pleine tempête en dehors mais surtout sur les terrains.

Les temps sont durs pour le KV Ostende, le club est avant-dernier de JPL et de nombreux supporters se retournent aujourd'hui contre le propriétaire Pacific Media Group.

"En tant que supporters, nous nous sentons plus que floués. Je me souviens comme si c'était hier de la conversation que j'ai pu avoir avec Conway. Il semblait que les autres personnes assises autour de la table ne connaissaient rien au football", s'est confié Peter Van Nuffel dans Krant Van West-Vlaanderen, à propos de sa rencontre avec le CEO du groupe Paul Conway.

La relation entre le conseil d'administration et les supporters n'était pas au beau fixe : "Un an plus tard, j'ai envoyé un courrier à Conway pour lui demander quel était le but réel de la vente de tous nos meilleurs joueurs. Il n'y a pas eu de réponse claire et nous avons exprimé notre mécontentement dans la presse. J'ai alors eu un Conway fou de rage au téléphone et je me suis fait remonter d'une manière qui ne peut être qualifiée de 'normale'", poursuit Van Nuffel.

La survie en JPL du club passera par un programme chargé avec Genk et le Club de Bruges ces prochaines semaines.