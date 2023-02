Miklos Lendvai (ex-Charleroi) est décédé à 47 ans

Triste nouvelle parvenue de Hongrie.

Miklos Lendvai est décédé à l'âge de 47 ans.

Le milieu de terrain avait joué dans notre pays et porté les couleurs de Geel, du Beerschot et de Charleroi entre 1999 et 2004.

Le Hongrois était également passé par Bordeaux, Lugano ou encore Ferencvaros et comptait 23 sélection en équipe nationale.