Killian Sardella prend enfin sa chance à Anderlecht

Killian Sardella est désormais la solution privilégiée par Brian Riemer en tant que latéral gauche.

Un véritable chemin de croix

Au début de cette saison et bien avant la fin du mercato estival, Anderlecht voulait compter à nouveau sur sa jeunesse pour permettre au club de jouer les hautes sphères du championnat. Des Debast, Delcroix ou ensuite Duranville étaient institués en cadres du noyau, très vite à la peine sous les ordres de Felice Mazzù. Killian Sardella, lui issu de Neerpede, n'en faisait définitivement partie.

De titulaire régulier lors de la saison 2020-2021, Sardella était ensuite passé au second plan lors de la deuxième saison de Kompany, la faute notamment à une première mi-temps catastrophique lors de la défaite 1-3 face à l'Union Saint-Gilloise en juillet 2021. Au total, il ne comptait que 10 présences dans la sélection des A la saison dernière, pour 3 titularisations et 2 entrées au jeu.

Cette saison démarrait dans la même lignée pour le jeune latéral. Habitué au banc des A, il glisse assez vite chez les Futures, où il dispute 3 rencontres. Bref : dès le mois d'octobre, il disparaît des radars.

Un solide concours de circonstances, et le voilà relancé

Sardella devra attendre le début de l'année 2023 et les premières semaines de Brian Riemer à la tête de l'équipe pour refaire surface. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela aura été au prix d'un fameux concours de circonstances.

Lors du derby de Bruxelles face à l'Union, Moussa N'Diaye est pris de vitesse par Lazare et l'accroche alors que dernier se dirige vers le but. Le Sénégalais est considéré comme dernier homme et est exclu, laissant les Mauves à 10 alors que l'on joue depuis seulement une dizaine de minutes.

Face au niveau de jeu encore trop tendre de N'Diaye et le manque de concurrence à ce poste, la direction bruxelloise et son nouvel homme fort Jesper Fredberg décident de jeter leur dévolu sur Harry Toffolo, de Nottingham Forest. Tout semble se mettre en place, l'Anglais se dirige vers Bruxelles...puis voilà, le concurrent de Toffolo se blesse. Forest fait marche arrière et bloque le transfert.

Il enchaîne à nouveau les minutes avec les A

Riemer a alors décidé - avec la blessure puis le retrait dans le noyau B de N'Diaye - de privilégier la solution Sardella, malgré le fait que ce dernier manquait de rythme. Ainsi, le joueur de 20 ans vient d'aligner 6 titularisations et 540 minutes, soit le maximum possible sur le dernier mois écoulé.

Avec Sardella qui joue les dépanneurs en tant que latéral gauche, Anderlecht vient d'ailleurs d'enchaîner un 11 sur 15 en championnat. Il semble donc l'un des garants de la stabilité de cette défense, qui semble enfin aller un peu mieux à l'instar de l'ensemble du Sporting.

Tout s'agirait néanmoins de savoir quel avenir aura Sardella dans ce rôle, comme nous poussent au questionnement les dires de Riemer datant d'il y a une dizaine de jours. "Son futur n'est pas en tant que back gauche. On le sait tous et il le sait aussi". A voir donc quel sera le choix de Riemer quand Delcroix reviendra à 100 %...