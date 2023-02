Thierry Henry couvre Philippe Clément de louanges

Monaco est dans une bonne passe et le travail de Philippe Clément est très apprécié. Thierry Henry a donné son avis sur le coach monégasque.

Thierry Henry connaît bien Monaco, lui qui y a entamé sa carrière de joueur avant d'entraîner le club en 2018-2019. Et ce qu'il voit sur le Rocher lui plaît cette saison. "Pour moi, c'est l'équipe la plus stucturée, la plus équilibrée de notre championnat à l'heure actuelle. Peu importe qui joue, les joueurs font tous les mêmes efforts", déclare l'ex-adjoint de Roberto Martinez. "Il faut tirer un grand coup de chapeau au coach".

Philippe Clément, parfois remis en question depuis son arrivée, appréciera le compliment. Monaco est actuellement 3e de Ligue 1, à 5 points du leader parisien.