🎥 Victor Osimhen porte encore Naples à Francfort

Vainqueur de l'Europa League, l'Eintracht Francfort risque de voir son parcours en Ligue des Champions s'arrêter. L'équipe allemande recevait un Napoli en feu, porté par son duo Victor Osimhen - Khvicha Kvaratskhelia. C'est d'ailleurs l'ex-Carolo qui ouvrait le score pour les Partenopei à la 40e...alors que le Géorgien avait loupé un penalty quelques minutes plus tôt.

Victor Osimhen's 20th Goal of the Season in all competitions.



2 in the UCL. 18 in Serie A.



The Monster Machine rolls on.... scoring in his 8th straight game in all competitions.



His 12th Right Foot Goal of the Season in all comps. pic.twitter.com/ccaTJLmgDn