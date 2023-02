🎥 Dante Vanzeir se présente aux New York Red Bulls comme un... caméléon

L'ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise a √©galement fait ses premiers pas sur le terrain d'entra√ģnement de sa nouvelle √©quipe am√©ricaine.

Dante Vanzeir a été présenté aux New York Red Bulls ce mardi après-midi. Toute la presse avait rendez-vous pour la présentation officielle de celui qui est considéré comme la "star" de l'équipe.

Vanzeir a eu l'occasion de se présenter durant dix bonnes minutes face aux journalistes qui l'ont questionné sur son choix de venir en MLS. "Parce que les Red Bulls de New York avaient un super plan pour moi. Leurs ambitions, leur style de jeu, la culture : ça me va. La MLS est aussi une compétition qui me correspond", a confié l'ancien buteur de l'Union.

"Bien sûr, je vais devoir m'y habituer. Le décalage horaire, la culture ici. Voyager sera probablement la partie la plus difficile. Mais je veux faire mes preuves dans une autre compétition. Je suis comme un caméléon et je m'adapterai facilement."

Arrivé pour un montant qui pourrait monter à 6,25 millions d'euros avec bonus, Vanzeir est le transfert le plus cher de l'histoire du club. "Dante est le chaînon manquant", a confié son nouvel entraîneur, Gerhard Struber.