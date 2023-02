Eiji Kawashima (ex-Standard et Lierse) : "Kaoru Mitoma peut devenir une légende du Japon"

Le remplaçant de Matz Sels à Strasbourg s'est confié à Walfoot.be. L'ancien gardien du Lierse et du Standard s'est exprimé sur l'éclosion de Kaoru Mitoma en Premier League ainsi que sur la nouvelle génération japonaise qui pointe le bout de son nez depuis la Coupe du Monde.

Passé par le Lierse (2010-2012) et le Standard de Liège (2012-2015), Eiji Kawashima fait aujourd'hui partie du noyau du RC Strasbourg Alsace. Relégué sur le banc par un certain Matz Sels, le portier international de 39 ans (95 sélections) suit attentivement la nouvelle génération japonaise qui pointe le bout de son nez à l'échelle européenne. Pour Walfoot.be, il s'est exprimé sur l'éclosion de Kaoru Mitoma, qui a changé de dimension en se rendant déjà décisif à 9 reprises pour Brighton (7 buts, 2 assists) après une saison pleine à l'Union Saint-Gilloise.

"Il a eu une grande influence sur Brighton. Il est dans un grand état de forme en marquant des buts qui aident son club à obtenir des résultats. Depuis la Coupe du Monde, il a beaucoup plus de confiance en soi-même et montre des choses fantastiques."

Mitoma, future légende du Japon ?

Depuis les Nakata, Honda et autre Nakamura, le Japon cherche encore sa nouvelle star internationale. L'ailier gauche de 25 ans peut-il devenir cet homme ? "Oui, je pense que oui ! Aujourd'hui, le Japon a des joueurs qui, grâce aux exploits en Coupe du Monde, peuvent guider le pays pour une longe période. Cette génération est entrée dans une nouvelle dimension et j'ai hâte de voir le foot japonais passer au niveau suivant."

Alberto Zaccheroni, ancien sélectionneur du Japon, avait affirmé que la seule chose qui manquait aux joueurs japonais était la conviction d'être forts. La dernière Coupe du Monde, où le pays du soleil levant s'est imposé contre l'Allemagne et l'Espagne, pourrait avoir réglé ce complexe.

Il nous manque une certaine expérience pour passer un palier mais nous sommes sur le bon chemin"

"Aujourd'hui on a beaucoup de joueurs d'expérience qui jouent au plus haut niveau européen. Il y a Tomiyasu à Arsenal, par exemple, et d'autres gars dans des grands championnats et dans des clubs très importants. Mais si on regardait la Croatie... Lors de leur finale en 2018, ils avaient Modric et d'autres joueurs dans des clubs d'élite. Ils ont une expérience qu'on n'a pas encore. Il nous manque encore des petites choses mais on est sur le bon chemin" nous confie Eiji Kawashima.