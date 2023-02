Pas de Murillo en Europe : les options d'Anderlecht pour le remplacer

Amir Murillo est suspendu pour la réception de Ludogorets, et Anderlecht n'a pas vraiment d'autre back droit de métier à disposition. Qui jouera ce jeudi ?

Amir Murillo est très décrié, et peut-être l'un des titulaires du RSC Anderlecht dont la qualité des prestations varie le plus. Le Panaméen est capable de matchs de grande qualité, comme face au KV Courtrai - souvent dans les matchs où le chaos règne un peu. Mais il est aussi susceptible de totalement se trouer, et c'était souvent le cas en première partie de saison. Sous Brian Riemer toutefois, Murillo est redevenu assez fiable.

Interrogé sur sa bonne performance au Stade des Eperons d'Or, Amir Murillo déclarait même : "Non, ce n'était pas mon meilleur match. Je crois que ma meilleure performance de la saison, c'était à Ludogorets". Autrement dit : le back droit du RSCA est en forme...et il n'a pas de doublure.

Sardella de retour à son "vrai" poste ?

Brian Riemer le reconnaît aisément : "Nous n'avons pas beaucoup d'options à ce poste. C'est un peu un puzzle tactique". En réalité, le seul autre back droit du noyau A d'Anderlecht est déjà titulaire...à un autre poste. Il s'agit de Killian Sardella, couteau-suisse de service, mais dont le poste "principal" est bien à droite plutôt qu'au back gauche qu'il occupe actuellement.

La bonne forme de Sardella a tenu Moussa N'diaye éloigné du onze depuis des semaines. Le Sénégalais n'a plus joué en D1A depuis le 18 janvier dernier, et était sur le banc en Bulgarie comme à Courtrai. Dans quel état de forme est N'diaye ? La réponse à cette question décidera certainement si oui ou non, Riemer le bombarde titulaire à gauche pour faire glisser Sardella à droite. Vu l'absence de remplaçant digne de ce nom dans l'axe pour Vertonghen, qui pourrait théoriquement aussi jouer au back gauche, c'est le seul schéma possible.

Un gros test pour Noah Sadiki

Peut-on titulariser un gamin de 18 ans pour un match crucial de Coupe d'Europe à un poste où chaque erreur peut coûter cher ? Brian Riemer, s'il n'est pas convaincu par l'option N'diaye, n'aura peut-être pas le choix. Noah Sadiki a la confiance du coach, puisqu'il accompagne le groupe depuis longtemps désormais et était sur le banc à Ludogorets. Et pour répondre à la question initiale : c'est déjà Sadiki qui était titulaire lors du déplacement crucial à Silkeborg, gagné 0-2...alors que Murillo était suspendu.

Bref : Noah Sadiki semble être l'option la plus évidente...mais laissera alors Jan Vertonghen entouré d'un trio de gamins de 20, 19 et 18 ans. Moussa N'diaye n'est pas beaucoup plus expérimenté que Sadiki, mais cela peut faire pencher la balance en sa faveur.

Une dernière option existe, quasi-totalement improbable : celle de titulariser Abdulrazak Ishaq au back droit, où il joue (bien) avec le RSCA Futures. Le Nigérian, s'il était du voyage en Bulgarie, n'a pas joué une minute en équipe A sous Brian Riemer et ne part donc vraiment pas avec les faveurs de nos pronostics.