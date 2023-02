Quels joueurs de Pro League ont pu impressionner Domenico Tedesco ?

Le nouveau sélectionneur des Diables a fait son premier tour des stades ce week-end, avec cinq matchs et de nombreux internationaux potentiels au programme.

Nouveau sélectionneur des Diables, Domenico Tedesco, accompagné du nouveau directeur sportif Franky Vercauteren, a réalisé son premier tour des stades de Jupiler Pro League le week-end dernier. Le but ? Suivre les internationaux de demain et préparer cette nouvelle génération prometteuse.

Les Limbourgeois se sont fait remarquer

Dès vendredi soir, le germano-italien de 37 ans était derrière les casernes pour suivre Malines - Genk. Buteurs, Bryan Heynen et Mike Trésor, qui faisaient déjà partie de la présélection de Roberto Martinez pour la Coupe du Monde, ont marqué des points. S'il existe peu de doutes quant au futur international du meilleur passeur du championnat, Heynen est en ballotage avec une génération très fournie au milieu de terrain. Âgé de 26 ans, le capitaine de Genk pourrait cependant amener son expérience aux jeunes Lavia, Mangala et Onana.

Annoncé comme le remplaçant tout trouvé de Thibaut Courtois, Maarten Vandevoordt est également passé au crible du nouveau sélectionneur. Deux buts concédés dont une balle repoussée de manière axiale dans les pieds d'Hairemans… Il y avait peut-être moyen de mieux faire. Nikola Storm (28 ans) est de retour à son meilleur niveau et, buteur, a déposé sa carte de visite au nouveau sélectionneur.

Les Anversois ont montré leur meilleur visage

Deux matchs au programme de Domenico Tedesco et Franky Vercauteren samedi dernier. En milieu d'après-midi, un premier rendez-vous au Bosuil pour suivre Antwerp - Eupen. Cinq Anversois ont été particulièrement analysés pendant cette rencontre. Toby Alderweireld, premièrement, pour qui tout le monde se demande s'il a encore le rythme et le niveau pour prendre une place de titulaire au sein de la défense centrale des Diables. L'homme aux 127 sélections montre qu'il a encore de belles choses à apporter à cette équipe nationale, à commencer par son expérience des grands rendez-vous. Sera-ce suffisant pour bruler la politesse aux jeunes pousses ?

Au milieu de terrain, Mandela Keita et Arthur Vermeeren ont confirmé une association prometteuse qui a probablement plu à l'ancien entraîneur de Leipzig. Plus haut sur l'échiquier, Michel-Ange Balikwisha fut remuant et a bien exploité sa qualité de provocation en 1 contre 1, profil qui semblait manquer au Qatar. Enfin, on sait que même s'il a peu de chances d'être sélectionné à l'avenir, Jelle Bataille a aussi été observé. Beaucoup plus de travail offensif pour le latéral droit de 23 ans qui a amené une belle activité sur son flanc.

Beaucoup de monde à surveiller lors d'Union-Standard

Samedi soir, Tedesco a certainement vu la prestation la plus difficile de l'Union au Parc Duden cette saison. Battus 2-4 par des Rouches métamorphosés depuis leur défaite contre Courtrai, les Unionistes Senne Lynen et Yorbe Vertessen sont tout de même parvenus à tirer leur épingle du jeu. Véritable incontournable, le milieu de terrain de 24 ans a tenté de garder le navire à flot pendant les contre-attaques destructrices du Standard, tandis que l'attaquant de 22 ans prêté par le PSV a de nouveau prouvé son efficacité, se rendant déjà décisif pour la 3e fois depuis son arrivée. Sélectionné à une reprise, Siebe Van der Heyden était suspendu.

© photonews

Côté Rouche, Arnaud Bodart fait aussi partie de cette liste de joueurs suivis, tout comme William Balikwisha, Lucas Noubi, Cihan Canak et Ibe Hautekiet. Sobre, le portier du Standard a été l'auteur de plusieurs belles interventions et ne peut rien sur les buts de l'Union. Intenable, Balikwisha a ponctué une superbe prestation d'un but et d'une passe décisive et est très certainement le grand gagnant de ce match, voire du week-end. Montés au jeu dans les cinq dernières minutes, les trois derniers cités n'ont pas vraiment eu l'occasion de tirer leur épingle du jeu.

Les Brugeois en méforme au pire moment

Comme le dit l'adage, la première impression reste indéfiniment. On peut donc écrire que les Blauw&Zwart auront du pain sur la planche pour l'atténuer dans le futur. Accrochés contre le Cercle dans le derby, Hans Vanaken et Brandon Mechele n'ont pas montré de grandes choses et devront revoir leur copie. Mats Rits et Cisse Sandra, que notre sélectionneur aimerait voir à l'œuvre, sont restés sur le banc. On note enfin Simon Mignolet, qui n'a pas réalisé le match de sa saison mais dont les qualités sont déjà connues par Domenico Tedesco.

Les deux hommes forts de la nouvelle génération de la Belgique ont terminé leur premier road-trip à Courtrai, où les Kerels recevaient Anderlecht. Une affiche que le germano-italien attendait particulièrement tant les jeunes de Neerpede ont souvent été mis à l'honneur par son prédécesseur. Un dimanche soir chargé pour les deux hommes puisqu'il fallait particulièrement prêter attention aux prestations de Kylian Sardella, Yari Verschaeren, Jan Vertonghen, Francis Amuzu, Mario Stroeykens et Zeno Debast.

Concernant Vertonghen, la question est de savoir si, à l'instar de Toby Alderweireld, il est encore capable de supporter le niveau international. Si ses prestations à Anderlecht sont très encourageantes cette saison, le défenseur de bientôt 36 ans et joueur le plus capé de l'histoire de la Belgique (145 sélections) a montré de grandes difficultés lors des précédents rassemblements et pourrait avoir déjà tourné la dernière page de son histoire avec les Diables.

Replacé sur le côté gauche depuis quelques semaines, Kylian Sardella a énormément gagné en maturité. Performant et stable, le joueur de 20 ans semble encore juste pour les Diables. Il dispose cependant d'une marge de progression encore très importante pouvant redistribuer certaines cartes, tant sur le côté gauche que sur son côté droit préférentiel. En claire perte de vitesse, Verschaeren a montré de belles choses. Pas de quoi en refaire un international pour autant. Amuzu parait aussi trop court, tandis que Stroeykens n'a que 18 ans et pourrait avoir une belle carte à jouer dans le futur. Enfin, Zeno Debast devrait être une figure majeure du projet de Domenico Tedesco.