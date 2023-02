Séisme à Saint-Trond, un joueur important annonce son départ

Nous nous demandons avec quelle équipe le STVV va commencer la saison prochaine. La direction sportive semble vouloir faire table rase du passé. Le capitaine Toni Leistner ne sera pas là non plus, il l'a annoncé lui-même.

Sur sa page Instagram, Toni Leistner a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat. "Chers supporters du STVV", a écrit Leistner. "Je tiens à vous faire savoir que je ne prolongerai pas mon contrat. C'était définitivement un honneur d'être le capitaine de cette équipe pendant deux saisons. Nous avons eu des hauts et des bas, mais je pense que les moments positifs ont prévalu. Je promets de mettre toute mon énergie et ma passion dans mes derniers duels pour Saint-Trond et j'ai hâte de vous revoir. Merci pour votre soutien."

STVV ne semble pas non plus vouloir continuer avec le défenseur, puisqu'il a révélé plus tôt qu'il n'avait rien entendu de la part du club. Dix autres joueurs sont également en fin de contrat.