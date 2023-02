Genk peut se qualifier pour les Play-offs 1 dès ce week-end : "Personne ne l'aurait cru au début de la saison !"

En cas de victoire ce samedi face à Ostende, Genk sera assuré de sa place en Champions' Play-offs. Wouter Vrancken, le coach des Limbourgeois, est très fier du chemin parcouru.

Leader du championnat et comptabilisant 63 points après 26 matchs, Genk réalise une saison fantastique - malgré un récent coup de mou. Un changement de situation radical quand on regarde la saison 2021-2022 des Limbourgeois, très décevante.

Alors, quand Wouter Vrancken a eu l'occasion de parler de la possible qualification pour les Champions' Play-offs dès ce week-end, le coach n'a pas su s'empêcher du chemin parcouru. "Tout le monde peut penser qu'il est normal que nous soyons assurés d'être en Play-offs 1 dès samedi. Mais ce n'est absolument pas le cas. Personne n'aurait cru celui qui prédisait cela avant le début de la saison", a déclaré Vrancken en conférence de presse ce vendredi.

"Sept matches avant la fin du championnat régulier, nous pouvons atteindre notre premier objectif. Je vais certainement en reparler aux garçons et leur expliquer ce qu'ils ont fait pour arriver à ce résultat. La prochaine étape sera de se qualifier pour les play-offs en tant que premier (du championnat). Nous serons alors sûrs d'obtenir un billet européen. Pour le reste, on verra plus tard", a continué Vrancken.