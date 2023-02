La réaction d'Hein Vanhaezebrouck, coach heureux après la qualification de La Gantoise

La Gantoise s'est qualifiée pour le prochain tour de la Conference League après sa victoire haletante aux tirs au but face à Qarabag.

C'est un Hein Vanhaezebrouck qui s'est présenté tout sourire au micro de la RTBF après la qualification de ses hommes. "Je suis content, parce qu'on s'est qualifiés. Même si on dû attendre vendredi pour le faire."

Le coach de La Gantoise a eu le nez fin en décidant de titulariser dans les cages Davy Roef, déterminant lors de la séance de penaltys. "Mais cela ne veut pas dire que si Paul (Nardi) avait joué, il n'aurait pas arrêté de penalty. C'était un challenge pour Davy, pour montrer qu'il était là. C'est la deuxième qu'il nous qualifie en arrêtant un penalty. C'est bien pour lui, ça le met en confiance. S'il sera sur le banc contre le Club de Bruges ? Je ne sais pas. Il doit rester fit, parce que notre 3e gardien est blessé. On espère que les deux resteront fit et qu'on pourra compter sur eux."

Pas le temps de se reposer pour les Gantois, qui se déplacent ce dimanche au Club de Bruges. "Ca aide mentalement d'être qualifiés. Nous sommes déjà vendredi. On a terminé 5 minutes avant minuit (ce jeudi). C'est une très courte période. On joue à 1h (13h30) à Bruges, nous n'aurons pas de temps de repos l'après-midi. C'est : se réveiller, jouer. On va essayer de récupérer le mieux possible."