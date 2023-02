Deux joueurs du Zenit reçoivent la nationalité russe via décret signé par Vladimir Poutine !

Deux joueurs stars du Zenit Saint-Pétersbourg ont reçu la nationalité russe. Cela peut leur permettre notamment...de jouer pour l'équipe nationale russe, s'ils le souhaitent.

Malcom (25 ans), passé par le FC Barcelone en 2018-2019, évolue depuis au Zenit St Pétersbourg où il est devenu un incontournable. Claudinho (26 ans) est quant à lui arrivé au Zenit en 2021 directement du Brésil. Tous deux comptaient jusqu'ici dans la limite de joueurs étrangers autorisés par la Ligue russe au sein de leur équipe. Plus maintenant. Via un décret qu'a notamment signé Vladimir Poutine, les deux Brésiliens sont désormais de nationalité russe.

Cela leur permet ainsi de ne plus être comptabilité parmi les "légionnaires", comme on les appelle en Russie, à savoir les joueurs étrangers. Mais aussi, à terme, de porter le maillot de la Russie : pour ce faire, ils devront avoir vécu 5 ans sur le territoire russe. En 2024 pour Malcom et en 2026 pour Claudinho, ils pourront prendre cette décision. Tous deux ont été internationaux olympiques avec le Brésil, mais jamais internationaux A.