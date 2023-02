Christophe Galtier a salué le record de Kylian Mbappé

Grâce à son doublé inscrit contre l'Olympique de Marseille (3-0) ce dimanche dans le Clasico, l'attaquant français entre un peu plus dans l'histoire du PSG.

Une performance saluée par son coach. "Il vient d'égaler un beau record, on a une pensée pour Edinson. Il va battre ce record et il est sûrement le meilleur attaquant mondial. Il va vite, il fait tout vite et il sait être présent dans les grands rendez-vous", a encensé Christophe Galtier en conférence de presse.