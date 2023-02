Kylian Mbappé égale un record avec le PSG

Face à l'OM, l'international français a inscrit son 200e but pour le club. Il égale le record d'Edinson Cavani avec le Paris Saint-Germain.

La Paris Saint-Germain est allé s'imposer 0-3 en terre marseillaise ce dimanche soir dans un Classique à sens unique. Une rencontre ponctuée par des buts de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Et pas n'importe quel but s'il vous plaît.

L'Argentin a en effet marqué son 700e but en club lorsqu'il a signé le 0-2 pour son équipe. Il passe donc cette barre symbolique après 840 rencontres. Il a marqué 671 pour le Barça et 29 fois pour le PSG.

De son côté, Kylian Mbappé a égalé le record d'Edinson Cavani en plantant son 200e but pour le Paris Saint-Germain. A la différence de l'Uruguayen, Mbappé l'a fait en cinq saisons et demie (contre sept pour Cavani).