🎥 "100 ans d'histoire contre 35 ans d'un club fusionné" : Saint-Trond lance déjà le derby du Limbourg

Dimanche, Saint-Trond disputera le match le plus important de sa saison contre le Racing Genk. Sur leurs réseaux sociaux, les Trudonnaires ont déjà bien lancé les hostiliés.

Ce dimanche, le STVV reçoit le Racing Genk dans ce qui demeure le match le plus important de l'année pour les Trudonnaires. Depuis toujours, le derby du Limbourg est très particulièrement attendu par des supporters qui se détestent mutuellement. Sur ses réseaux sociaux, Saint-Trond a déjà lancé cette rencontre toujours haute en couleurs. Dans une vidéo publiée sur Twitter, les Canaris rappellent aux Genkies la fusion avec le K. Waterschei SV THOR Genk (l'ancêtre de K. FC Winterslag) en 1988. C'est à partir de cette période que le Racing Genk a remporté ses premiers trophées nationaux.

"L'histoire du football contre un club fusionné. 100 ans de jaune et bleu contre 35 ans de bleu et blanc. Le Stayen est à nous, le Limbourg est à nous !" Toujours en course pour les Play-Offs 2, le STVV pourrait profiter d'une victoire contre le leader pour virtuellement accrocher la 8e place, en attendant évidemment les résultats de ses concurrents directs.