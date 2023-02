Le coordinateur du VAR se défend : "Notre nombre d'erreurs est négligeable"

Lors de cette 27e journée de Jupiler Pro League, deux phases ont assurément été oubliées par la VAR. La semelle de Gassama (Eupen) sur la poitrine de Majecki (Cercle) et le coup de coude volontaire de Buchanan (Bruges) sur Gift Orban (La Gantoise).

Cette 27e journée de Jupiler Pro League fut particulièrement agitée pour la VAR. Si certaines actions - comme le deuxième but du Standard lors du Clasico - ont prêté à discussion, deux phases ont été assurément oubliées par la vidéo. Il s'agit de la semelle de Gassama (AS Eupen) dans la poitrine d'un Majecki sortant de ses cages et se jetant dans les pieds du Panda et du coup de coude volontaire de Tajon Buchanan sur Gift Orban lors de la bataille des Flandres.

"L'accent est logiquement mis sur ces erreurs alors que seules 15 phases ont été mal jugées cette saison. Si vous regardez le nombre d'interventions que nous réalisons, ce chiffre est négligeable. Mais je comprends que ça soit ces interventions manquées qui se démarquent" se défend le coordinateur de la VAR Christof Dierick dans Sporza.

Le département des arbitres s'efforce d'avoir un nombre d'erreurs aussi petit que possible mais admet que la VAR a jugé ces deux actions trop rapidement. "Tout le monde s'attend à ce que la marge d'erreur soit nulle mais malheureusement ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains et les êtres humains continueront à faire des erreurs, même dans la VAR."

Comme les joueurs, les arbitres reçoivent également une notation après chaque match. C'est cette notation qui leur permet de diriger un match de plus ou moins grande importance. "Nous voyons une évolution positive. Vous avez beau vous entraîner comme vous le voulez, c'est sur un très court laps de temps qu'il faut prendre la bonne décision" conclut Christof Dierick.