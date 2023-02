Thibaut Courtois oublié à The Best : personne ne comprend !

Comme d'habitude, la cérémonie The Best a laissé quelques joueurs sur le carreau de manière incompréhensible. Thibaut Courtois fait partie de ceux-là.

La question des trophées individuels dans un sport collectif, tout comme d'un panel de votants à l'objectivité souvent relative, fait polémique à peu près tous les 2 mois dans le football. Mais la cérémonie The Best de ce lundi fait jaser comme rarement. En amont, déjà : le Real Madrid avait ainsi décidé de boycotter la remise des trophées, s'attendant à voir ses joueurs être devancés par des joueurs ayant brillé à la Coupe du Monde.

Et visiblement, le Real Madrid avait déjà connaissance des résultats, car il n'a pas été détrompé. Ainsi, et ce n'est que l'une des surprises mais elle est certainement la plus décevante, Thibaut Courtois a été devancé par...Emiliano Martinez, gardien de but d'Aston Villa et élu meilleur gardien de la Coupe du Monde. Et ce alors que Courtois a été élu parmi le onze de l'année durant la même cérémonie. "Un oubli aussi sanglant, voire plus si c'est possible, que celui de Karim Benzema. Thibaut Courtois a soulevé la 14e Ligue des Champions du club en étant le meilleur gardien de la compétition avec des arrêts rentrés dans l'histoire comme face à Grealish ou sur penalty...devant Lionel Messi, élu meilleur joueur", rappelle AS, qui ne comprend pas.

Les analystes de Marca, réunis après coup, sont eux aussi perplexes : "Oui, Martinez a joué un rôle clef dans la victoire en Coupe du Monde, mais ce trophée était pour Courtois, il a été meilleur", regrette Pipi Estrada, tandis que Maria José Holstalrich relativise : "Martinez existait avant la Coupe du Monde et était bon, nous oublions trop souvent les joueurs qui ne sont pas en Liga. Mais l'anné de Courtois était meilleure, oui".