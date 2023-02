Scandalisé, le Real Madrid va boycotter la cérémonie FIFA The Best !

Comme chaque année, la FIFA va décerner ce lundi, lors de la grande cérémonie "The Best", les prix récompensant le meilleur joueur, gardien ou encore entraîneur de l'année.

Le Real Madrid a décidé de boycotter ce gala, annonce Marca. La Casa Blanca estime que la FIFA a changé le fonctionnement de cette remise de prix afin que la Coupe du Monde, organisée par l’instance dirigeante du foot mondiale, soit décisive. Les dirigeants madrilènes pensent donc que Lionel Messi va remporter le titre de joueur de l’année devant Karim Benzema qui n’a pas pu jouer le Mondial, et Kylian Mbappé.

KB9 ne sera pas le seul absent. Le média ibérique annonce qu’il en sera visiblement de même pour Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti. Nommés dans les catégories "meilleur gardien" et "meilleur entraîneur", le Belge et l’Italien risquent d’être devancés par Emiliano Martinez (Aston Villa) et Lionel Scaloni, gardien et sélectionneur de l’Argentine. Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne digèrent pas l’absence de Vinicius Junior au sein du onze type de l’année 2022 et pensent que le Brésilien aurait dû être dans la liste des 26 joueurs sélectionnés pour le onze FIFPro.