Zinho Gano : "Le championnat reste prioritaire mais pas question de faire marche arrière"

Pas question de tournante pour Zulte-Waregem ce mardi soir. L'Essevee doit encore se sauver mais jouera sa demi-finale retour de Croky Cup à 200%.

Ce mardi soir, Malines accueille Zulte-Waregem pour la première demi-finale retour de Croky Cup. Défait 1-2 à l'aller, l'Essevee ne compte pas laisser filer cette qualification. "Le championnat sera toujours prioritaire. Mais quand vous arrivez à ce stade de la compétition, vous faites le maximum pour aller au bout. Vous ne pouvez pas gâcher cette opportunité même si notre situation au classement est loin d'être idéale. Malines est un cadre agréable dans lequel on peut jouer devant une très belle ambiance. Ce sera un super match" préface l'avant-centre Zinho Gano, buteur ce week-end contre Courtrai.

"Presque tout notre milieu de terrain était absent, on savait donc que ça serait difficile. Un match nul n'est pas un mauvais résultat quand on regarde la physionomie et le fait qu'on est menés à 3 reprises, mais il va sérieusement falloir penser à gagner pour se sortir de cette zone rouge" concluait après la rencontre face aux Kerels le natif de Sint-Katelijne-Waver, petite entité située à une dizaine de kilomètres de l'AFAS Stadion où il se produira ce mardi soir.