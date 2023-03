"On attend encore un arbitre qui ait les co**lles d'aller à l'encontre du VAR" : Sammy Bossut ne décolère pas

Le capitaine de Zulte Waregem avait lui aussi sa critique à formuler envers l'arbitrage et le VAR après la demi-finale retour de Coupe de Belgique perdue à Malines ce mardi (1-0).

Après un tacle d'Alessandro Ciranni sur Rob Schoofs, l'arbitre de la rencontre - Mr Van Driessche - a brandi une carte jaune au joueur de Zulte Waregem. Mais, après vérification et appel du VAR, Ciranni a été exclu, laissant ainsi l'Essevee à 10 pour la suite de la rencontre.

"Nous ne devrions plus trop en parler", a réagi dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws Sammy Bossut, le capitaine de Zulte Waregem.

"Après tout, cela ne change plus rien. Cette intervention du VAR était totalement inutile, tout le monde l'a vu et le dit maintenant. On attend un arbitre qui ait les couilles (sic) d'aller à l'encontre de cette VAR pour une fois et de s'en tenir à sa décision", a continué un Bossut remonté.

Zulte Waregem n'a maintenant plus qu'un seul objectif pour la fin de sa saison : le maintien en Pro League. "Il reste sept matchs, et nous devons les commencer comme sept finales", a insisté Bossut. Que la façon de jouer d'OHL (ce samedi, ndlr) nous convienne n'a aucune importance. Nous devons compter sur nos propres forces à Louvain, et cela devra également être le cas lors des six prochains matchs. Il nous reste à aller à Eupen ; gagner là-bas est une nécessité absolue. Nous devons viser au moins trois autres victoires, cela doit être notre objectif."