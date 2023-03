🎥 La Lazio joue un mauvais tour au Napoli

Napoli recevait la Lazio, un choc en ouverture du week-end qui pouvait permettre aux Partenopei de consolider leur siège de leader et distancer un peu plus un de leurs poursuivants.

Toutefois, la Lazio est parvenue à s'imposer au Stadio Diego Armando Maradona grâce à Matias Vecino, auteur de l'unique but de la partie (67e) sur une frappe sèche qui ne laissait aucune chance à Meret.

L'ancien Carolo Victor Osimhen et les siens voient ainsi une belle série de huit victoires consécutives stoppée nette par les Romains.

OH MY GOODNESS!



Lazio’s Vecino with an absolute rocket against Napoli.



The technique đŸ€€ pic.twitter.com/ae9xxTl9FC