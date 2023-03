L'éclosion de Rayane Bounida se fera attendre : "Il doit encore arriver à maturité"

Parti d'Anderlecht la saison dernière vers l'Ajax, le jeune et très prometteur Rayane Bounida n'a pas encore pu se montrer à un échelon supérieur.

C'était l'un des feuilletons de la saison dernière : décrit plusieurs années comme l'un des plus grands talents de l'histoire de Neerpede (le centre de formation du RSC Anderlecht), Rayane Bounida décidait de quitter le club bruxellois et de signer à l'Ajax Amsterdam.

Une saison plus tard, le jeune joueur âgé de 16 ans n'a joué que chez les U17 de l'Ajax, alors qu'il avait la possibilité de jouer une série plus haut à Anderlecht. "Notre intention a toujours été qu'il commence chez les U17", a déclaré le recruteur Afrim Salievski au Nieuwsblad.

"Rayane est un joueur à la maturité tardive (sic). S'il se présentait maintenant face à des adversaires plus grands et plus forts, ce ne serait pas équitable", a continué Salievski, en donnant plus de détails sur le développement du jeune joueur.

"Rayane est en pleine période de croissance. Tout cela est suivi de près à l'Ajax. Nous ne forçons rien. Rayane ne doit pas se comparer à (des joueurs comme) Duranville ou Doku. Adolescents, ils étaient déjà des gars solides. A chacun sa morphologie et sa trajectoire. Bounida a l'ADN de l'Ajax".