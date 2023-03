Charleroi ose maintenant regarder vers le haut : "On ne peut plus se cacher"

Les Carolos se déplacent ce samedi (16h) à Courtrai et auront à cœur d'enchaîner après leur victoire face au STVV.

Courtrai, un adversaire en forme

En conférence de presse, Felice Mazzù a prévenu : ce ne sera pas une promenade de santé à Courtrai. "Courtrai est une des équipes en forme sur les 10 derniers matchs. Ils mettent beaucoup d'intensité. Quand ils perdent des points, c'est vraiment de justesse, par un petit écart. Ils ont une nouvelle mentalité depuis l'arrivée de (Bernd) Storck."

Le coach des Carolos s'attend donc à un match chaud, dans un stade des Eperons d'Or fidèle à sa réputation. "On connait tous l'atmosphère qui règne là-bas quand une équipe va jouer à Courtrai. On sent que c'est un déplacement compliqué. Mais en même temps, on sort d'une victoire, et on doit mentalement se projeter là-bas avec une énergie positive."

Un Charleroi devenu efficace ?

Depuis l'arrivée de Felice Mazzù, les choses semblent avoir un peu changé, comme si un parfum de sérénité se faisant un peu plus ressentir du côté du stade du Pays de Charleroi. Le Sporting devra confirmer, après sa victoire sur le STVV. "Nos prestations n'ont pas été éblouissantes, mais convaincantes - au niveau du bilan chiffré - depuis une dizaine de matchs. Je n'ai pas envie de nous mettre la pression. Mais nous avons l'objectif d'accrocher le top 8, je pense qu'on doit le dire. On ne peut plus se cacher. On a un plus de sérénité maintenant au niveau du maintien, même si mathématiquement ce n'est pas encore acquis. Si on veut atteindre cet objectif (de top 8), confirmer une victoire est la meilleure des choses."