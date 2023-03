🎥 Johan Bakayoko, l'homme en forme du PSV

Johan Bakayoko a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets avec le PSV ce dimanche. Son équipe reste dans la course au titre.

La saison du PSV n'est pas simple, surtout depuis la fin de la Coupe du Monde. Mais l'équipe de Ruud Van Nistelrooy s'accroche au haut du classement, tant que faire se peut.

Ce dimanche, le PSV s'est imposé sur la pelouse du RKC Waalwijk sur le score de 0-1. Le seul but de cette rencontre a été marqué par le jeune Diablotin Johan Bakayoko. L'ailier est opportuniste au second poteau et vient fusiller le gardien.

Cette victoire permet au PSV de recoller à l'Ajax, qui doit cependant encore jouer ce dimanche. Ce sera à domicile contre NEC Nimègue.