Deux Standarmen et deux Carolos dans notre équipe de la semaine

Découvrez l'équipe-type de cette 28e journée du championnat de Pro League.

Gardien

Dans les cages, Hervé Koffi. A Courtrai (victoire 0-1), le gardien de Charleroi n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a été bon quand il a été sollicité. On repense notamment à son face à face gagné face à Avenatti alors que le score est encore de 0-0. Grâce sa prestation, Koffi a gardé la cage de Charleroi inviolée pour la troisième fois d'affilée. Cela valait bien une place dans notre équipe de la semaine.

Défenseurs

En défense centrale, il faut tirer le chapeau à Damien Marcq. Sa présence et son expérience fait beaucoup de bien au Sporting de Charleroi.

A ses côtés, Kostas Laifis, qui a livré une prestation digne d'un véritable taulier face à Westerlo. Un ancien du Standard complète la charnière centrale : Hugo Siquet, auteur d'un but sensationnel sur coup franc lors de la victoire contre Seraing (3-1).

Milieux de terrains

Au milieu, nous optons d'abord pour Cameron McGeehan. Le Nord-Irlandais d'Ostende a inscrit le deuxième but des siens lors de la démonstration face à un Club de Bruges ridiculisé (3-0).

Thorsteinsson (2 buts, 1 assist) s'est promené face à Zulte Waregem ce week-end. Tout comme Simon Adingra - positionné sur l'aile gauche - auteur d'un très joli but contre Eupen dimanche soir. Lors de la démonstration de l'Antwerp contre Malines (5-0), Jurgen Ekkelenkamp a offert l'une de ses meilleures prestations depuis son arrivée en Belgique (2 buts, 1 assist).

Mentions spéciales pour Gyrano Kerk et Mandela Keita (Antwerp) et Aron Donnum (Standard de Liège).

Attaquants

En attaque, nous choisissons des hommes qui ont alimenté leurs stats. D'abord, Noah Ohio, qui monte en puissance de semaine en semaine et a offert deux superbes assists ce week-end. Emmanuel Gift Orban continue à impressionner, et a fait tomber le Sporting d'Anderlecht d'un but de très grande classe. Enfin, Mbwana Ally Samatta a doublé son compteur buts en marquant deux fois face à Saint-Trond dans le duel limbourgeois.