Le leader européen des interceptions se trouve en Jupiler Pro League

Le défenseur central, qui est dans le viseur de nombreux clubs, devrait vraisemblablement quitter le Kehrweg durant l'été prochain.

Le joueur d'Eupen Boris Lambert emmène le classement du nombre d'interceptions en Europe avec un total de 64, selon StatsPerform. Derrière lui, on retrouve Andrew Considine (St. Johnstone 61), René Renner (LASK, 59), Anton Tanghe (KV Ostende, 59) et Andrei Girotto (FC Nantes, 58).

Le défenseur central était dans le viseur de l'Union Saint-Gilloise durant le dernier mercato hivernal, mais Eupen ne voulait pas entendre parler d'un départ et avait sorti les barbelés. Titulaire indiscutable chez les Pandas depuis la saison dernière, l'ancien joueur du Standard ne semble pas faire partie des plans d'Edward Still. Depuis l'arrivée de l'ancien adjoint d'Ivan Leko, le joueur âgé de 22 ans doit se contenter du banc de touche. Et dire que Still est pourtant réputé pour être un grand fan des datas...