Franck Ribéry dévoile son nouvel objectif

Depuis la fin de sa carrière en octobre dernier, le Français n'avait rien dit. Ce mercredi, l'ancien ailier est sorti de son silence en accordant un entretien à Sport-Bild.

Retraité depuis le mois d'octobre dernier, Franck Ribéry occupe actuellement le poste de coach adjoint de la Salernitana, mais le Français a bien l'intention d'être entraîneur principal par la suite.

"Devenir entraîneur principal mon objectif", a confié Ribéry à Sport-Bild. "Je me prépare actuellement à passer mes diplômes. Être T1 me permettra de retrouver cette adrénaline et cette pression qui accompagnent au quotidien les entraînements et les rencontres. Je ne peux pas m'en passer car j'en ai besoin pour être heureux", a conclu Ribéry.