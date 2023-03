Malgré le naufrage, un Brugeois enregistre une statistique remarquable en Ligue des champions

Bjorn Meijer a permis au Club de Bruges de marquer un but lors de la double confrontation contre Benfica et de sauver ainsi l'honneur des siens. Le Néerlandais a décoché une magnifique frappe qui est allé se loger dans la lucarne.

L'arrière gauche est solide depuis le début de saison et a encore une marge de progression, puisque l'ancien joueur de Groningen n'a que 19 ans.

Selon Opta, Meijer s'est également créé quatre occasions lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il est ainsi le plus jeune joueur à réussir cette performance depuis Jadon Sanchez, qui avait réussi la même chose au Borussia Dortmund en mars 2019.

4 - @ClubBrugge's Bjorn Meijer (19y 354d) is the youngest player to create four chances in a Champions League knock-out game since Jadon Sancho for Borussia Dortmund in March 2019. Creator. pic.twitter.com/2CbDfDdgEt