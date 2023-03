"Kylian Mbappé doit aller au Real le plus vite possible"

Forcément, la question va à nouveau se poser. Une nouvelle fois éliminé en huitième de finale, Kylian Mbappé est au centre des débats, lui qui voit le club parisien être incapable de prétendre à la victoire finale en Ligue des champions. Jamie Carragher lui a demandé de rejoindre au plus vite le Real Madrid.

"Kylian Mbappé doit partir. Plus tôt il sera au Real Madrid, mieux ce sera" a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le compte Madrid Zone.

🎙| Jamie Carragher: "Kylian Mbappé has to leave. The sooner he's at Real Madrid, the better." #rmalive pic.twitter.com/DDgcIX345r