Manchester United racheté ? Un candidat acquéreur est prêt à se retirer

La famille Glazer a mis Manchester United en vente...mais est gourmande. Et le Qatar ne mettra pas n'importe quelle somme sur la table.

Le Qatar fait partie des candidats acquéreurs pour Manchester United. Pas directement l'état qatari, mais bien le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani en son nom propre et via sa société. Et si l'acheteur du club mancunien sait qu'il devra délier les cordons de sa bourse, Al Thani ne compte pas mettre n'importe quelle somme.

Sky Sports nous apprend ainsi ce jeudi que si les demandes de la famille Glazer s'avèrent démesurées, le clan qatarien s'éloignera de la table des négociations, laissant les autres candidats se disputer l'achat de Manchester United. En plus d'Al Thani, Sir Jim Ratcliffe, propriétaire d'INEOS et de l'OGC Nice, est aussi sur la liste des acheteurs potentiels.

À ce stade, Jassim Bin Hamad Al Thani aurait soumis une offre de 4,5 milliards de livres à la famille Glazer. Les Américains estiment Manchester United à 6 milliards de livres, un montant que le Qatar ne mettra pas. À titre de comparaison, QSI, la société d'investissement ayant racheté le PSG en 2011, a investi en tout 1,8 milliard dans le club parisien...