📷 Réaction parfaite de Manchester United, léger avantage pour la Juventus

Les Mancuniens ont pris une énorme option sur les quarts de finale, tandis que la Juventus devra rester trÚs méfiante sur la pelouse de Fribourg.

Après l'humiliation subie à Anfield Road, Manchester United ne pouvait pas se louper contre le Betis Séville. Sacré message envoyé par Erik Ten Hag sur la feuille de match, qui ne touche pas au onze de base qui a subi la plus grosse défaite de l'histoire du derby d'Angleterre.

Les événements lui donnent rapidement raison puisque Marcus Rashford ouvre le score dès les premières minutes (6e). Malgré l'égalisation de Perez (32e), les Mancuniens vont forcer la décision durant le second acte via Antony (52e), Bruno Fernandes (58e) et Weghorst (82e). United se déplacera donc en Espagne avec un avantage de trois buts.

A Turin, la Juventus s'est imposée par le plus petit écart contre Fribourg. En seconde période, c'est Angel Di Maria qui a soulagé l'Allianz Stadium. Virée en Espagne où le FC Séville a logiquement pris la mesure de Fenerbahçe (2-0). Joan Jordan (56e) et Erik Lamela (85e) ont offert une belle option aux Sévillans. Enfin, le Shaktar et Feyenoord ont partagé l'enjeu (1-1).