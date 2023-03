Un Brugeois boudé par sa sélection nationale : "Et lui, il ne le mérite pas ?"

Bjorn Meijer est incontestablement l'un des rares joueurs du Club de Bruges à encore sortir la tête de l'eau. Au Pays-Bas, on le remarque également.

Tout n'est pas noir au Club de Bruges, aussi bizarre que cela puisse paraître. En effet, un joueur, recruté cet été, fait encore office d'éclaircie dans la grisaille brugeoise : Bjorn Meijer.

Sans marcher sur l'eau, le latéral gauche néerlandais s'est imposé et réalise une assez bonne saison (3 buts et 5 assists en 36 rencontres).

A un tel point où, aux Pays-Bas, on ne comprend pas son absence dans la préselection de Ronald Koeman.

"Meijer est un titulaire, qui joue toute la saison en championnat et en Ligue des champions. On pourrait donc se demander s'il ne mérite pas plus (sa place) que Quilindschy Hartman (3 buts et 1 assist avec le Feyenoord Rotterdam, ndlr)", sonne-t-on sur le plateau d'ESPN NL.