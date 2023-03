Cojocaru visé par les supporters de Charleroi, le match interrompu

Trois mois après l'interruption définitive de la rencontre contre Malines, de nouveaux incidents émaillent le match contre OHL ce vendredi.

Nouvel incident dans les tribunes du Stade du Pays de Charleroi. Il y a trois mois, le match contre Maloines avait définitivement interrompu après des jets de fumigènes répétés des supporters carolos sur la pelouse, cette fois, c'est le gardien d'OHL qui a été visé.

Placé juste devant le kop carolo pour la deuxième période, Valentin Cajocaru, qui venait d'écoper d'un carton jaune pour gains de temps excessifs, a été visé et touché par un projectile venu des tribunes. Il s'est écroulé et est resté de longues secondes au sol et Monsieur Boterberg a logiquement décidé d'interrompre la rencontre pour dix minutes.