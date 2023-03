Ronny Deila suscite les convoitises, Eric Gerets s'inquiète : "Cela me fait un peu peur"

S'il y a un entraîneur qui a la cote en Belgique en ce moment, c'est bien Ronny Deila. Le Norvégien fait des merveilles avec le noyau restreint du Standard, selon la plupart des observateurs. Eric Gerets l'estime d'ailleurs beaucoup.

Eric Gerets suit toujours aussi attentivement le matricule 16. "Le Standard, c'est comme le sang dans mes veines", révèle-t-il dans Gazet van Antwerpen. Et il apprécie énormément la façon dont Deila fait jouer les Rouches. "C'est un type formidable. J'espère seulement qu'ils ne viendront pas le chercher. Ici et là, on parle déjà du Club de Bruges. Cela me fait un peu peur", admet Gerets.

Gerets voue donc un grand respect à Deila. "Il a réussi à refaire de l'équipe une unité. Des joueurs comme Dønnum et Balikwisha semblent renaître. Il a également bien géré les départs d'Amallah et de Raskin".