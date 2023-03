🎥 Loïs Openda inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 !

Les Sang & Or ouvraient le bal ce dimanche, pour la suite de la 27e journée de Ligue 1.

En déplacement à Clermont, Lens souhaitait retrouver le chemin de la victoire après deux nuls consécutifs et une élimination douloureuse en Coupe de France.

La consigne a bien été reçue et les Nordistes ont fait le boulot, avec une énorme contribution de Loïs Openda auteur d'un triplé au Stade Gabriel Montpied.

Le Diable Rouge a fait parler la poudre en l'espace de quatre minutes seulement. Il ouvrait le score (30e) sur un très bon service d'Angelo Fulgini, avant de doubler la mise quatre minutes plus tard suite à un bon décalage de Thomasson. Openda ponctuait son festival une minute plus tard (35e). Il s'agit du triplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1 en 4 minutes 30 !

En fin de match, Alexis Claude-Maurice (76e) enfonçait le clou avec le quatrième but de la partie. Grâce à cette victoire, Lens retrouve le podium devant Monaco qui joue à 17h.