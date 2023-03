🎥 Un autre but historique pour Mbappé avec le PSG

Kylian Mbappé n'a pas seulement sauvé le PSG, samedi soir à Brest, il a aussi permis à son club d'atteindre un nouveau cap symbolique.

Le PSG a eu chaud dimanche à Brest, mais grâce au rush de Kylian Mbappé vers le but adverse dans le temps additionnel, les Parisiens se sont imposés et conforté leur place de leader en tête de la Ligue 1.

Et, tout juste une semaine après avoir inscrit son 201e but pour le PSG et être devenu le meilleur buteur de son club devant Edinson Cavani, le Français a planté un autre but historique. Non seulement, c'est le 3000e de l'histoire du PSG en championnat, mais c'est aussi le 138e de Mbappé en Ligue 1 avec Paris, il égale le record de Cavani.

Kylian Mbappé en profite aussi pour se replacer au classement des buteurs de Ligue 1. Triple buteur contre Lyon vendredi soir, Jonathan David s'était isolé en tête, il est rejoint par le buteur du PSG. Les deux hommes partagent la première place avec 19 buts devant Wissam Ben Yedder et Alexandre Lacazette (16 buts).