Eurotrip - Anderlecht : ce que les supporters du RSCA doivent savoir en allant à Razgrad

Dans un mois, le RSC Anderlecht continue son parcours européen et se déplace au Ludogorets Razgrad. Un déplacement peu sexy, et qui peut laisser perplexe les supporters du Sporting. Walfoot est là pour les aider.

Il y en avait, des tirages plutôt sexy pour Anderlecht dans ces barrages de la Conference League. Braga ou Rome auraient été sportivement difficiles, mais étaient des déplacements agréables ; Trabzon est une belle ville turque sur la Mer Noire, qui permet de sortir des sentiers battus d'Istanbul, Izmir ou Antalya. Ce sera finalement Razgrad, où joue le Ludogorets. Et à tout juste un mois de ce déplacement, si vous hésitez encore à vous y rendre, voici quelques choses importantes à savoir.

Comment se rendre à Razgrad ?

Quand on vous dit "Bulgarie", vous pensez Sofia, la capitale, ou Varna, station balnéaire sur la Mer Noire. Razgrad est une petite ville de 47.000 habitants (à titre de comparaison, Mons en compte environ 90.000, Tournai environ 70.000, Namur près de 100.000), loin de ces deux villes. Sofia est à plus de 4h de route en voiture, et les transports en commun desservent très mal Razgrad. L'option la plus "simple", et celle que nous avons choisie, est donc de vous rendre à Bucarest et d'y louer une voiture. Si vous n'avez pas encore votre vol, Ryanair se rend à Bucarest pour des tarifs aux alentours des 75 euros aller-retour (sans bagage supplémentaire), y compris au moment d'écrire ces lignes !

La location de voiture au départ de l'aéroport Otopeni de Bucarest est ensuite très bon marché. Attention toutefois : pour éviter de devoir payer une assurance complémentaire de plus de 100 euros, prévoyez une carte de crédit, avec limite de paiement haute (1400 euros), pour placer votre garantie (qui vous sera rendue à restitution du véhicule). Passer la frontière avec la Bulgarie (via la ville de Roussé) n'est pas un problème. Vous pouvez a priori tout à fait louer une voiture à Bucarest, faire les 2h30 de route jusqu'à Razgrad et revenir le lendemain du match à Bucarest.

Où loger à Razgrad ? Comment s'y déplacer ?

Razgrad est une petite ville de province à l'infrastructure touristique plutôt moyenne. À ce stade, vous avez probablement déjà votre logement ; Booking.com offre cependant encore l'une ou l'autre option, dont certaines sont assez loin du centre. Si votre logement est hors de Razgrad, sachez que les applications Bolt et Uber, très utilisées chez nous, ne sont pas actives en Bulgarie ; l'app TaxiMe l'est bel et bien. Cela dit, si vous êtes arrivé à Razgrad en voiture de location, le problème ne se posera pas.

Une option est également, si vous disposez d'un moyen de déplacement, de résider à Choumen. Située à 40 minutes de route au Sud de Razgrad, Choumen est deux fois plus peuplée, compte bien plus d'hôtels mais aussi de restaurants, bars et attractions touristiques.

© photonews

Que faire à Razgrad ?

Les supporters d'Anderlecht ont eu droit à trois capitales lors de leurs déplacements européens cette saison : Berne en préliminaires européens, puis Bucarest et Londres en poules. Le déplacement à Silkeborg avait ensuite été interdit par l'UEFA suite aux événements à West Ham. Razgrad, autant prévenir, ne sera pas une ville aussi vibrante que les capitales roumaine et anglaise.

Ancienne ville romaine, Razgrad était à l'époque connue sous le nom d'Abritus. Les amateurs d'Histoire antique peuvent encore en visiter les ruines, et les spécialistes d'Histoire de la Rome antique savent peut-être que l'empereur romain Trajan Dèce est mort lors de la bataille d'Abritus, devenant le premier empereur romain à mourir au combat contre des "barbares". La réserve archéologique d'Abritus est située en bordure de la ville.

Razgrad est l'une des villes de Bulgarie comptant la plus large population d'ethnie turque (environ 25%). Si la majorité de la population est chrétienne orthodoxe, il y a donc une large minorité musulmane. Symbole de cette présence : la mosquée Ibrahim Pacha, deuxième plus grande de Bulgarie et troisième plus grande des Balkans. Classée monument historique, elle est immanquable lors de votre visite, mais est malheureusement en rénovation depuis 2020 et il est impossible d'y entrer. Elle reste très belle de l'extérieur !

Enfin, pour les plus motivés et ceux ayant envie de profiter au maximum de leur présence en Bulgarie pour visiter des attractions locales loin de la capitale, Razgrad est à distance accessible (en voiture ou taxi, assez bon marché) de trois sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ces sites sont :

Le Cavalier de Madara, grand rocher sculpté du VIIIe sièce, symbole de la Bulgarie (50min de route de Razgrad, 20min de Choumen)

Le Cavalier de Madara, grand rocher sculpté du VIIIe sièce, symbole de la Bulgarie (50min de route de Razgrad, 20min de Choumen) Les églises rupestres d'Ivanovo, ensemble d'églises et chapelles rupestres et troglodytes du XIIIe siècle (1h10 de route de Razgrad)

Les églises rupestres d'Ivanovo, ensemble d'églises et chapelles rupestres et troglodytes du XIIIe siècle (1h10 de route de Razgrad) Le tombeau thrace de Sveshtari, extraordinaire témoignage du peuple antique des Thraces (45min de route de Razgrad).

Manger et boire à Razgrad

Comme mentionné plus haut, Razgrad est culturellement très influencée par l'ethnie turque. Sans surprise, vous y trouverez donc de nombreux döners et kebabs très pratiques et bon marché pour manger sur le pouce, mais dont la qualité ne peut être garantie. Razgrad propose également plusieurs pizzerias et tavernes recommandées. Le Soho Bar & Dinner, à proximité de la mosquée, propose des plats bulgares et internationaux (burgers, pizzas...) et un menu en anglais. Rappelons que le bulgare est une langue slave, écrite en cyrillique. Quelques mots importants à savoir déchiffrer : Ресторант (restorant') est un restaurant, Бира (bira) une bière, пица (pitsa) une pizza.

(source photo : restaurantguru).

Et si vous cherchez le stade, c'est facile : стадион (stadion) ! À proximité immédiate de celui-ci se trouve la taverne la mieux cotée de Razgrad : Bulgare Tavern. Idéale pour découvrir la cuisine bulgare après une promenade dans le joli parc attenant. Attention : dans ce parc se trouve un petit zoo gratuit, mais qui a déjà été pointé du doigt par des institutions internationales pour ses conditions déplorables. D'expérience, les zoos des pays de l'Est peuvent être très déprimants. La bonne volonté des locaux ne compense en effet pas l'absence de moyens.

Pour ce qui est des boissons ou pour une pause café, le 31 Coffee Shop est de loin le café-bar-salon de thé le plus coté de la ville (4,9/5 sur 116 reviews !). Côté bière, la Choumenskoe, la Zagorka (sponsor de la plupart des compétitions sportives, comme Jupiler chez nous) et la Kamenitza sont les marques les plus répandues, mais n'ont pas bonne presse. Comme souvent dans les pays de l'Est, il s'agit de blondes très légères (lager). La Stolichno, bière brune plus forte, est conseillée : c'est l'une des meilleures bières de grande distribution bulgares. En mangeant, on vous conseillera cependant un vin rouge bulgare, très réputé.

Se rendre à la Ludogorets Arena

C'est tout simple : le stade de Ludogorets est à 15 minutes de marche du centre, et adossé à un joli parc dans lequel flâner avant la rencontre si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ne vous reste qu'à revêtir vos plus belles couleurs mauves...et porter le RSC Anderlecht vers la qualification.