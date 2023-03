Performant depuis son arrivée à Manchester United, le milieu défensif a déjà écopé de deux cartons rouges cette saison.

Critiqué pour ses interventions souvent limites, Casemiro a répondu à ses détracteurs. Le Brésilien sera suspendu quatre matchs pour avoir été expulsé deux fois directement dans la même saison.

"Les arbitres voient qu’il n’y a pas de volonté de faire mal. J’essaie toujours d’atteindre le ballon. Je suis toujours fort parce que je suis ce que je suis et j’aime l’intensité avec laquelle je joue, et sans chercher à faire mal. Je ne vais jamais tacler pour blesser un joueur et si cela tourne mal, je m’énerve parce que ce n’est pas du football. Dans le football, oui, une faute peut être commise et une faute, c’est du football. Mais jamais dans l'intention de faire mal. Je pense que cela vient des valeurs que ma mère m'a inculquées, et je ne ferai jamais de mal à un joueur. Je ne vais jamais insulter un joueur. Je ne ferai jamais rien de mal", s'est défendu l'ancien joueur du Real Madrid.

"Bien sûr, sur le terrain, vous pouvez provoquer un joueur, c'est normal, et cela arrivera toujours parce que chacun défend son équipe. Je pense que je vais continuer à faire des fautes et à recevoir des cartons parce que c'est le football, mais je crois que les valeurs que ma mère m'a enseignées sont de ne jamais blesser personne", a conclu le joueur de 31 ans, qui pourra affronter le Betis, jeudi, en Europa League, avant de s'absenter pour trois matchs de championnat, et un de FA Cup.