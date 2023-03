Domenico Tedesco mettra fin à une habitude de Roberto Martinez

Roberto Martinez avait pris l'habitude de faire une large revue d'effectif dès qu'il le pouvait dans ses sélections. En théorie, la sélection de Domenico Tedesco sera plus réduite.

Combien de Diables seront appelés ce vendredi par Domenico Tedesco ? On le sait, parfois, Roberto Martinez reprenait un grand nombre de joueurs pour les rassemblements internationaux. Trente joueurs voire plus, avec 4 gardiens de but, c'était une habitude.

Selon le Nieuwsblad, il n'en sera rien désormais. Tedesco devrait reprendre un nombre plus réduit de joueurs, inférieur à 30 (peut-être une liste de 26, comme c'est souvent le cas dans les autres pays).

Le nouveau sélectionneur des Diables Rouges avait annoncé superviser 130 joueurs en tout, et aurait pu être tenté de faire une sélection un peu plus chargée que d'habitude pour faire connaissance avec un maximum de Diables. Mais Tedesco a donc décidé d'être pragmatique.