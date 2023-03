Une démonstration et une qualification historique pour le Napoli

Trois buts, une large victoire et une grande première... Rien n'arrête le Napoli, aussi impressionnant sur la scène européenne qu'en Italie.

Le Napoli est le huitième et dernier qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions! Déjà vainqueurs 0-2 lors du match aller à Francfort, les Napolitains n'ont laissé aucune chance au vainqueur de la dernière Europa League, mercredi soir, dans un Stade Diego Maradona en ébullition (0-3).

Le doublé d'Osimhen, le penalty de Zielinski

Il a pourtant fallu attendre les arrêts de jeu de la première période pour voir les filets trembler dans ce huitième de finale retour. Mais le but d'ouverture de Victor Osimhen a suffi à couper les jambes des Allemands et à rassurer définitivement les Napolitains. Osimhen a doublé la mise dès la 53e minute de Piotr Zielinski a enfoncé le clou sur penalty à l'heure de jeu.

Déjà solide leader du championnat italien et très bien parti pour décrocher un Scudetto qui lui échappe depuis plus de 30 ans, le Napoli s'offre, en plus, la toute première qualification de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Quelle saison pour Luciano Spalletti et ses hommes!