Un solide titulaire de Genk reçoit une offre de prolongation... mais demande un petit peu de patience

Déterminant, le milieu de terrain compte... 99% de temps de jeu cette saison. Au Racing Genk, seul Maarten Vandevoordt fait mieux.

Wouter Vrancken l'a rapidement compris, Patrik Hrosovsky est le cœur du milieu de terrain du Racing Genk. Le Slovaque de 30 ans n'a pas manqué le moindre match cette saison (sauf contre Westerlo au 1er tour de la Croky Cup) et s'affiche comme la véritable plaque tournante des Limbourgeois.

En fin de contrat le 30 juin, Hrosovsky a reçu de la part de ses dirigeants une offre pour prolonger son contrat. Alors qu'il détenait déjà une option pour la saison prochaine, l'ancien du Viktoria Plzen peut maintenant rester à la Cegeka Arena jusqu'en 2025. Une belle offre, à laquelle il réfléchira cependant avant d'accepter.

"Un séjour prolongé ici m'attire certainement. Mon club de la saison prochaine sera peut-être toujours Genk, mais je n'exclus pas non plus d'aller ailleurs. En Chine comme Witsel et Carrasco ? Non, c'est une autre mentalité et un autre style de vie. Mais par exemple, Dubaï ou le Qatar, ça pourrait me plaire" a déclaré le joueur dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

Patrik Hrosovsky a demandé un temps de réflexion à ses dirigeants. À voir s'il acceptera l'accord.