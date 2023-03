Le papa de Vincent Kompany n'est pas tendre avec la direction d'Anderlecht

Limogé par le Sporting d'Anderlecht à l'issue de la saison dernière, Vincent Kompany est en train de réaliser un superbe exercice 2022-2023 à la tête de Burnley.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Pierre Kompany (le papa de Vincent) a évoqué les circonstances du départ de son fils du Sporting d'Anderlecht.

"Vincent voulait surtout être entraîneur-manager, comme il l'est actuellement à Burnley, mais nous ne connaissons pas vraiment cela en Belgique. Il a fait venir de jeunes joueurs étrangers à Anderlecht pour presque rien. Ils venaient uniquement parce que Vincent Kompany serait leur entraîneur", a déclaré Pierre Kompany.

Selon le père de l'ancien défenseur central, Anderlecht n'a pas oeuvré à la progression de ses jeunes joueurs révélés sous Kompany. "Mais qu'a fait Anderlecht ? Vendre. Doku : pour 26 millions à Rennes. Lokonga : pour 18 millions à Arsenal. Vous ne pouvez pas construire une nouvelle équipe chaque année en tant qu'entraîneur. C'est impossible. On ne devient pas champion en un jour. Bruges a pris des années. On ne soutient pas un entraîneur si on ne lui en donne pas les moyens."

Les têtes pensantes du RSCA apprécieront !