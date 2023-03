Le RFC Liège le sait : "Cette semaine sera décisive en vue de la montée"

Les joueurs de Gaëtan Englebert se rendent aux Francs-Borains et peuvent prendre 12 longueurs d'avance en vue de la montée en Challenger Pro League.

Samedi soir capital pour le RFC Liège, dauphin du Patro Eisden, qui se rend chez son concurrent le plus proche, les Francs-Borains. En cas de succès, les Sang & Marine pourraient prendre 12 longueurs d'avance sur leur adversaire du soir et réaliser un très grand pas en vue de la montée en Challenger Pro League.

Sur les médias sociaux du club, l'homme en forme Benoit Bruggeman s'est exprimé sur cet affrontement capital. "On sait qu'on peut faire un grand pas, on va tout faire pour arracher ces 3 points. Ce sera très compliqué de s'imposer sur leur terrain, mais on fera tout pour aller chercher cette victoire."

Dès le mercredi 22 mars, le RFC Liège enchaînera trois rencontres à domicile en 11 jours. Rocourt étant devenu une antre imprenable pour les adversaires, Liège est peut-être arrivé au tournant de sa saison. "On devra répondre présents physiquement mais on a travaillé pour ça. On est en mesure d'aborder cette semaine décisive" conclut Benoit Bruggeman.