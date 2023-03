Will Still pousse un coup de gueule : "Je ne suis pas juste un geek ayant joué à Football Manager"

Invaincu depuis 17 matchs en Ligue 1 avec le Stade de Reims, le technicien belge traîne la réputation de "geek" qui a fait ses gammes avec le célèbre jeu Football Manager.

Will Still a fait une mise au point en conférence de presse ce vendredià deux jours de recevoir l’OM. Le Belge en a assez de son mythe, celui d’un coach qui s’est révélé grâce à ses compétences sur le jeu vidéo Football Manager.

"C’est un mythe qu’il faut casser d’ailleurs parce que des diplômes on en a, que ce soit Didier Digard ou moi-même. On a les diplômes les plus haut possibles ou atteignables jusqu’à maintenant. Je répète, à 30 ans, avoir le BEPF ou la licence pro, c’est très compliqué à rentrer sur le cursus. Je n’aurai pas pu le faire avant parce que je n’ai que l’âge que j’ai", a lancé le coach belge en conférence de presse.

Pour Rappel, Reims est contraint de débourser une amende de 25.000 euros à chaque match en raison d’un diplôme manquant (la licence pro UEFA). "Forcément, les diplômes sont importants et je ne suis pas juste un geek ayant joué à Football Manager parce que c’est totalement faux. Je n’ai pas juste atterri à Reims en venant derrière mon ordi. D’ailleurs, c’est un ordi que je ne touche plus depuis des années et des années. C’est anecdotique, c’est intéressant, mais je ne me concentre pas trop là-dessus. Je sais qu’on parle souvent des diplômes mais (...) je ne me prends pas trop la tête avec ça", a poursuivi Still.

Toujours invaincu en championnat depuis qu’il a pris en main l’équipe rémoise, soit 17 matchs, Still évoque cette réussite par une proximité avec ses joueurs, de par son jeune âge. "On parle le même langage, on écoute la même musique, on a les mêmes centres d’intérêt, les mêmes réseaux sociaux, Souvent, les discussions que j’entends dans le vestiaire sont les mêmes que j’ai avec mes potes quand on va manger un bout ou quand on sort ensemble. Forcément, c’est un avantage".