Ronny Deila en colère : "Il faut montrer qu'on a des couilles"

Si le Standard a mené 2-0, les Rouches ont été incapables de conclure. Zulte Waregem en a donc profité pour revenir à égalité et arracher un bon point à Sclessin.

Le Standard a dominé amplement le début de la rencontre et cela s'est traduit par un premier but signé Fossey (15e). Dussenne en a profité pour doubler le score peu avant la pause (39e). Mais Zulte n’a pas dit son dernier mot et s'est procuré deux belles opportunités avec Ndour (47e) et Brüls (67e). Le Standard n'est pas parvenu à tuer la rencontre et Zulte revient à 2-1 grâce à une superbe louche de Fadera (76e). Ndour a égalisé ensuite (85e) avant que Gano ne passe même tout proche de faire 2-3.

Ronny Deila était évidemment très déçu après ce partage concédé à domicile. "Je suis très mécontent et frustré, tant par la performance que par le résultat. On a pourtant bien débuté la partie puis on a perdu trop de ballons. On a eu plusieurs grosses occasions mais on n’a pas marqué. On s'est caché et on n'a pas pris nos responsabilités. Et on sentait que le retour de Zulte Waregem dans le match se rapprochait à grands pas. On aurait même pu perdre à la fin", a confié le technicien norvégien dans des propos relayés par la DH.

Les Rouches ont-ils fait preuve de suffisance lors de la réception de l'avant-dernier du classement ? "De quoi pourrait-on être suffisant ? D’être à la 7e place du classement ? On n'est pas les rois quand on gagne deux matchs. Il faut montrer qu’on a des couilles (sic). On a trop de hauts et de bas. On avait l’occasion de sécuriser le top 8 et de se replacer pour le top 4, mais c’est raté. On doit penser aux Playoffs 2 et à décrocher un ticket européen par ce biais", a conclu Deila.