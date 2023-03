Genk déçu, Tedesco répond : "Je pourrais en reprendre 30...et après ?"

Qui dit première sélection, dit premières déceptions à gérer pour Domenico Tedesco. Mais le nouveau coach des Diables ne veut pas en faire toute une affaire.

La réaction du Racing Genk suite aux non-sélections de Bryan Heynen et Mike Trésor a fait parler. Si on peut comprendre la déception du club limbourgeois, les propos de Dimitri De Condé et l'attitude du club ont paru exagérés. Mais désormais, Domenico Tedesco doit s'habituer à ces situations, nouvelles pour lui.

Alors que nous lui demandons son sentiment sur cela, le sélectionneur des Diables relativise cependant : "Ca fait partie du jeu...et en club aussi, tu déçois des joueurs quand tu les laisses hors du groupe pour le week-end", déclare Tedesco. "Disons que c'est la même situation, en plus fort, bien sûr".

Tedesco veut du respect

Mais le Germano-Italien ne compte pas perdre de temps et d'énergie à débattre de chaque (non) sélection. "Si je demande leur avis à 10 personnes, j'aurai 10 avis différents. Et c'est très bien comme ça, chacun a droit au sien", estime Domenico Tedesco. "Je veux juste être respectueux de tous, comme je l'ai toujours été, joueur comme club. Le respect est plus important que tout pour moi, même que la victoire".

Et le sélectionneur des Diables conclut : "J'ai opté pour une petite sélection, c'est vrai. Peut-être que la prochaine fois, il y aura 30 joueurs. C'est possible que je le fasse. Mais alors, quoi ? Je devrai gérer une situation de ce genre, mais en interne, quand j'enverrai 8 joueurs en tribune". La réponse est claire.