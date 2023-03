🎥 Le but splendide d'Antonio Nusa avec sa sélection

Le jeune ailier du Club de Bruges a régalé avec les U19 de la NorvÚge.

Arrivé à Bruges en août 2021, Antonio Nusa a déjà eu l'occasion de s'illustrer avec les Blauw en Zwart, il se met aussi en évidence avec les U19 de la Norvège.

Alors qu'il était resté sur le banc contre la Roumanie, mercredi soir,le Brugeois était titulaire, samedi contre la France. Et c'est même lui qui a inscrit le but de la victoire, au terme d'un splendide enchaînement, à la 81e de jeu.

C'est le troisième but en quatre matchs pour Antonio Nusa avec la sélection U19 de la Norvège. Un but qui permet aux jeunes Norvégiens de prendre la tête de leur groupe de qualification pour le prochain Euro avec six unités, la France pointe à la seconde place avec trois points.